Archeologi rivelano cultura celtica tra Polonia e Ucraina: trovate prove di antichi riti

Le lezioni apprese dalle tombe rivenute tra Polonia e Ucraina riportate da Volodymyr Sydorovych, ricercatore presso il Consiglio regionale di Leopoli e presso il Museo di storia e tradizioni locali, sulla rivista ucraina “Arheologia” nel 2022, sottolineano non solo la presenza di antichi riti celtici, ma anche la perdita irreversibile per i posteri causata dal saccheggio di siti antichi. Il documento si basa su un’indagine archeologica condotta nel 2019.

La maggior parte degli archeologi identifica il popolo di Przeworsk come una potente coalizione di antiche tribù germaniche conosciute nelle fonti storiche come Lugian (o una variazione di quel nome). Queste tribù vivevano nell’odierna Polonia e nell’Ucraina occidentale e compaiono negli scritti di storici e geografi del I secolo come Tacito e Strabone. In alternativa, alcuni li identificano con i Vandali che avrebbero poi saccheggiato Roma nel 455 d.C. Ancora un’altra interpretazione, oggi prevalente tra gli storici, è che Lugiani e Vandali fossero la stessa gente.

Per quanto riguarda le prove archeologiche, risulta evidente che i Przeworsk fossero abitanti del posto e che vivevano nella Polonia centrale e meridionale da circa 2.300 anni fa; si diffusero a est oltre il fiume Vistola (un’importante rotta commerciale antica) nell’Ucraina occidentale nel I secolo d.C. I Przeworsk dovrebbero aver abitato in Ucraina fino a circa 1.600 anni fa e la loro cultura materiale mostra chiaramente influenze della cultura celtica (alias la “cultura La Tène“), che dominò l’Europa dell’età del ferro dal 450 a.C. circa fino a quando Roma si avventurò oltre le Alpi.

L’influenza celtica sui Przeworsk è evidente nei loro riti di lavorazione dei metalli e di sepoltura, inclusa la pratica di danneggiare le armi poste con i morti.

Anche i ladri hanno senso civico

La vicenda comincia all’inizio del 2019 quando i ladri di tombe hanno individuato un complesso funerario e hanno deciso di portare una serie di corredi funerari rotti al Museo storico regionale di Vynnyky, vicino alla città di Leopoli. I donatori hanno spiegato di aver trovato un luogo di sepoltura “compromesso” nel villaggio di Yampil, vicino a Leopoli. Sydorovych ha riunito una squadra di colleghi per partire, vederlo con i propri occhi e ispezionare il luogo. Ciò che è rimasto all’interno della fossa scavata dai briganti era un luogo di sepoltura distrutto con frammenti di ossa calcinate e cocci di ceramica, il che è bastato per datare la sepoltura a circa 1.800 anni fa. Gli oggetti portati dai saccheggiatori includevano una spada a doppio taglio piegata, un’impugnatura di scudo e una punta di lancia; speroni e fibule di ferro (spille) e una sporgenza dello scudo danneggiata. Questi oggetti e altre ricerche sul Przerworsk mostrano un’intensa influenza celtica, spiega Sydorovych: seppellire i morti con armi rotte o danneggiate era una pratica tipica dei Celti.

Nonostante il gesto, Sydorovych chiarisce che la rapina in una tomba è un grosso ostacolo per l’archeologia, ucraina e non solo. I ladri con i metal detector non hanno nulla a che fare con l’archeologia e ciò che trovano finisce di solito sul mercato nero, perso per sempre nella scienza e nella storia, spiega. Anche se gli oggetti trovano la loro strada verso i musei, hanno perso il loro contesto, che è fondamentale per la ricerca archeologica e per ricostruire le condizioni e lo scopo della creazione di un particolare oggetto (in questo caso, una sepoltura), precisa l’esperto.

Più è stretto il tuo rapporto con Roma…

In generale i Przeworsk, come i loro vicini, di solito cremavano i morti e mettevano i loro resti calcinati in un’urna o in una fossa. Tuttavia seppellirono alcuni corpi interi, insieme ad importati oggetti di lusso. Tali resti inumati potrebbero essere stati di nobili locali: un’élite locale potrebbe essere emersa sulla base di contatti commerciali con l’Impero Romano. Il loro potere potrebbe derivare in parte dal fatto che i romani presero il controllo dei Celti sulla strada dell’ambra. Ma soprattutto, come dice Sydorovych: “Più è stretto il tuo rapporto con Roma, più ricco sei“.

L’influenza romana sui Przeworsk è evidente anche negli oggetti romani nelle tombe: anfore, calici di vetro, terra sigillata (ceramica romana con un aspetto particolarmente brunito), gioielli e armi. La spada lunga romana chiamata spata era particolarmente comune nelle sepolture di Przeworsk, e gli archeologi l’hanno trovata mentre indagavano, tra le altre cose, sul cimitero di Kariv-I al confine tra Ucraina e Polonia.

Non sappiamo come arrivassero questi beni romani: commerci, contatti economici, bottino ottenuto dalle “tribù barbare” quando combattevano con Roma, o anche ricompense date ai mercenari locali per il loro servizio dai capi militari romani. In altre parole, come molte tribù barbariche oltre il confine dell’impero romano, il loro stato di relazione con Roma era alquanto “complicato“.

Ma perché il Przeworsk danneggerebbe deliberatamente non solo punte di lancia, coltelli e scudi (che spesso recavano anche tracce di fuoco) ma piccoli oggetti di valore, come spille, speroni, forbici, spille, aghi? Gli studiosi ritengono che questo rito, che prevedeva di danneggiare armi e corredi funerari, abbia segnato la morte simbolica dell’arma o dell’oggetto, che sarebbe anche “morto” e sarebbe passato nell’aldilà con i cari defunti, spiega Sydorovych. In alternativa, nel caso di armi allungate, romperle o piegarle avrebbero potuto essere puramente una pratica utile ad incastrarle nell’urna con il defunto. E la ciliegina sulla torta: rompere e seppellire gli armamenti ha privato i vivi dell’opportunità di usarli in questo mondo, aggiunge. L’esame della ceramica e delle urne indica che erano fatte male, il che potrebbe implicare che erano state fatte in fretta, poco prima del funerale, aggiunge Sydorovych.

Nel corso del tempo, l’indagine accademica sull’Ucraina antica è stata ostacolata da ladri che hanno setacciato antichi cimiteri con metal detector, spiega ancora l’archeologo. Eppure qua e là, come vediamo, qualcuno ha un cuore, o una coscienza civica e Sydorovych spera che in futuro verranno alla luce maggiori informazioni sulla misteriosa cultura di Przeworsk, sui suoi rapporti con i Celti e sui suoi rapporti con Roma.

Cosa accadde alla fine con i Przeworsk, alias Lugian o Vandali? Tutte le cose finiscono e la fine del III e IV secolo d.C. furono segnate da massicce migrazioni di popolazione. I Goti si trasferirono in Ucraina da nord e alla fine del IV secolo d.C., gli Unni provenienti dalle steppe invasero l’Europa da est, causando il caos e stimolando ulteriori migrazioni. Quello sarebbe l’inizio di quello che gli storici chiamano il periodo della migrazione; mentre l’Impero Romano vacillava, ne seguirono crisi sociali ed economiche. Nel frattempo in Ucraina è sorta una nuova cultura, chiamata cultura Chernyakhiv. Era una fusione di popoli germanici, sarmati e daci e assimilava anche la cultura di Przeworsk. Ed è qui che è finita la sua storia.