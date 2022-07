Archeologia: rinvenuto carico di nave romana di 2000 anni fa nel mare di Taranto

Il carico della nave - si spiega - è costituito da diverse centinaia di tegole e di oggetti, presumibilmente adibiti alla ristrutturazione di qualche villa costiera, e si trovano attualmente sotto la sabbia ed incastrati tra le rocce. Il materiale localizzato, per forma e qualità, confermerebbe quella datazione, cosi' come la confermerebbe anche la tipologia di ancora in ferro ritrovata nello stesso sito da Matacchiera. L'ancora presenta una frattura del fuso a testimonianza che la nave (forse di 15 metri), prima di affondare, era in grossa difficoltà a causa di una violenta mareggiata che la spingeva verso costa. La documentazione acquisita è stata inviata al Barbara Davidde della Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo.