Scoperta in Argentina una nuova specie di dinosauro carnivoro gigante

Meraxes gigas, un enorme dinosauro carnivoro vissuto in Argentina circa 94 milioni di anni fa, aveva braccia corte come il Tyrannosaurus rex: è vissuto in quella che oggi è la regione della Patagonia durante il tardo Cretaceo. L’antico predatore misurava circa 11 metri di lunghezza e pesava più di 4 tonnellate.

Meraxes gigas era un membro dei Carcharodontosauridae, una famiglia di dinosauri teropodi carnivori giganti. “Il gruppo ha prosperato e ha raggiunto un picco di diversità poco prima di estinguersi,” ha affermato Juan Canale, paleontologo del Museo Paleontologico Ernesto Bachmann, dell’Universidad Nacional de Río Negro e del CONICET. “Potrebbero aver usato le braccia per comportamenti riproduttivi come tenere la femmina durante l’accoppiamento o sostenersi per rialzarsi dopo una pausa o una caduta“.

Il cranio quasi completo e lo scheletro parziale di Meraxes gigas sono stati scoperti nella formazione Huincul nel canyon di Las Campanas, 25 km a Sud/Ovest di Villa El Chocón, nella provincia di Neuquén, in Argentina. L’esemplare è tra gli scheletri di Carcharodontosauridae più completi che i paleontologi abbiano mai trovato nell’emisfero australe.

“La cosa interessante è che abbiamo scoperto che il piano del corpo è sorprendentemente simile ai tirannosauri come il Tyrannosaurus rex,” ha affermato Peter Makovicky, paleontologo dell’Università del Minnesota. “Non sono però particolarmente legati al Tyrannosaurus rex. Provengono da rami molto diversi dell’albero genealogico dei dinosauri carnivori“. “Quindi, questa nuova scoperta ci ha permesso di esplorare un interrogativo: perché questi dinosauri carnivori sono diventati così grandi e avevano queste piccole braccia?”

“La scoperta di questo nuovo Carcharodontosauridae, il più completo fino ad ora, ci offre un’eccezionale opportunità di conoscere la loro sistematica, paleobiologia e dimensioni reali come mai prima d’ora,” ha affermato Sebastian Apesteguía, paleontologo dell’Università di Maimónides.

I ricercatori hanno scoperto che i grandi dinosauri mega-predatori di tutte e tre le famiglie di terapodi crescevano in modo simile. Man mano che si evolvevano, i loro crani diventavano più grandi e le loro braccia si accorciavano progressivamente. “Quello che stiamo suggerendo è che c’è un punto di vista diverso su questo,” ha detto Makovicky. “Non dovremmo preoccuparci così tanto dell’uso delle braccia, perché le braccia vengono effettivamente ridotte a causa del fatto che i teschi diventano enormi“. “Per qualunque cosa le braccia possano essere state utilizzate o meno, assumono una funzione secondaria poiché il cranio è stato ottimizzato per gestire prede più grandi“.

Gli scienziati hanno scoperto che il cranio di Meraxes gigas era decorato con creste, solchi, protuberanze e piccoli corni. “Quegli ornamenti sono apparsi in ritardo nello sviluppo quando gli individui sono diventati adulti,” ha detto Canale. “Queste caratteristiche sono state probabilmente utilizzate per attirare potenziali compagni”. “La selezione sessuale è una potente forza evolutiva. Dato che, però, non possiamo osservare direttamente il loro comportamento, è impossibile esserne certi“.

Gli autori hanno anche scoperto che i dinosauri Carcharodontosauridae si sono evoluti molto rapidamente, ma sono poi scomparsi improvvisamente dai reperti fossili poco dopo. “Di solito, quando gli animali sono sull’orlo dell’estinzione, è perché i loro tassi di evoluzione sono piuttosto lenti, il che significa che non si adattano molto rapidamente al loro ambiente,” ha spiegato Canale. “Qui, abbiamo prove che Meraxes gigas e i suoi parenti si stavano evolvendo abbastanza velocemente e tuttavia nel giro di pochi milioni di anni sono scomparsi e non sappiamo perché“. “È una di queste scoperte in cui rispondi ad alcune domande, si aprono più questioni per il futuro“.

I risultati sono stati pubblicati su Current Biology.