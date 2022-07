L’asteroide 4523 Berg è doppio: nuova importante scoperta per gli Astrofili Spezzini

MeteoWeb

L’Associazione Astrofili Spezzini si rende ancora una volta partecipe di una nuova importante scoperta astronomica: l’asteroide conosciuto con il numero 4523 Berg è in realtà un asteroide doppio cioè un sistema di due componenti che ruotano insieme intorno al sole e contemporaneamente orbitano uno intorno all’ altro. Il principale già conosciuto con il nome 4523 Borg ruota su sé stesso in 3,5627 ore mentre il suo satellite che non possiede ancora né nome né denominazione temporanea gli ruota intorno in poco più di 32 giorni.

Il team è composto per tre quarti da astrofili Italiani riuniti nella sezione italiana di ricerca dell’Unione Astrofili Italiani. Giulio Scarfi è stato l’Italiano del team che ha dato il maggiore contributo osservativo in termini di tempo di osservazione con tre notti intere dedicate a questo oggetto. Il tutto è passato sotto lo studio dell’astronomo Lorenzo Franco e con la conferma da parte di astronomi professionisti Serbi. Tutto questo pubblicato sulla circolare n° 5123 del CBAT (Central Bureau for Astronomical Telegram pubblicazione ufficiale di tutte le scoperte astronomiche). “Si arriva a questi risultati solo raggruppando insieme le osservazioni di molti osservatori da molti siti differenti e seguendo l’oggetto per tutta la notte determinandone le variazioni di luminosità che avvengono a causa delle mutue occultazioni anche parziali“.

L’Associazione Astrofili Spezzini solo quest’anno ha prodotto venticinque circolari scientifiche sugli asteroidi, considerando anche il follow-up di oggetti potenzialmente pericolosi per la terra denominati NEO (Near Earth Object). Cioni Roberto responsabile della divulgazione AAS annuncia: “Tutto questo volume di esperienza, maturato in quarant’anni di storia e i risultati nella ricerca di asteroidi è stato e sarà sempre divulgato con grande entusiasmo al pubblico e alle scuole spezzine di ogni ordine e grado“.