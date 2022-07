Due giganteschi asteroidi si stanno avvicinando alla Terra: minima distanza nel fine settimana

La NASA e altre agenzie spaziali monitorano da vicino migliaia di oggetti near Earth come questi. Anche se la traiettoria di un asteroide lo colloca a milioni di km dal nostro pianeta, c'è una possibilità estremamente bassa che l'orbita dell'asteroide possa spostarsi leggermente dopo aver interagito con la gravità di un oggetto più grande, come un pianeta: anche uno spostamento molto piccolo potrebbe potenzialmente mettere un asteroide in rotta di collisione con la Terra. In quanto tali, le agenzie spaziali prendono molto sul serio la difesa planetaria. Nel novembre 2021, la NASA ha lanciato un veicolo spaziale in grado di deviare gli asteroidi chiamato Double Asteroid Redirection Test (DART), che andrà a impattare direttamente contro l'asteroide Dimorphos largo 160 metri nell'autunno 2022. La collisione non distruggerà l'asteroide, ma potrebbe cambiare leggermente il percorso orbitale della roccia spaziale: la missione aiuterà a testare la fattibilità della deflessione di un asteroide, nel caso in cui qualche futuro asteroide rappresenti un pericolo imminente per il nostro pianeta.