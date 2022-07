Astronomia: eccezionale riconoscimento per 2 star trail siciliani, premiati con APOD ed EPOD

MeteoWeb

Oggi, 8 luglio 2022, ben 2 immagini di star trail di astrofotografi ragusani hanno ricevuto dei riconoscimenti eccezionali: Marcella Giulia Pace ha catturato il star trail nel Parco dei Nebrodi (ME), scelto

dalla NASA come APOD (Astronomy Picture of the Day) nel prestigioso sito; Gianni Tumino ha ripreso il suo star trail a Punta Cirica, (RG) e stato scelto dalla USRA, l’associazione statunitense che raggruppa le Università che si occupano di ricerca spaziale, come EPOD (Earth Science Picture of the Day).