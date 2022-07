Astronomia: viaggio alla scoperta dei "mostri del cielo"

Venerdì 29 luglio alle ore 21, l’Associazione Astrofili Spezzini, in collaborazione con Auser Romito Magra e con il patrocinio del Comune di Arcola, nel contesto delle attività estive “incontri alle piazzette”, presenta la conferenza “I mostri del cielo” che vedrà come relatore Roberto Cioni, Responsabile della divulgazione del sodalizio spezzino. La conferenza che avrà luogo in piazza Tobagi a Romito Magra illustrerà oggetti che gli astronomi studiano da secoli, negli ultimi decenni è stato possibile comprenderne la natura e in alcuni casi si è capito che per le dimensioni, velocità o energia in gioco possiamo parlare di veri e propri mostri. La nostra terra è all’interno di un Universo che conta milioni di oggetti di questa natura. Cerchiamo di rispondere a una domanda: possono essere una minaccia per noi?