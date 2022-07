Astronomia, Riomaggiore: grande successo per serata osservativa al Santuario di Nostra Signora di Montenero

Sabato 16 luglio l’Associazione Astrofili Spezzini, in collaborazione con l’Ente Parco delle Cinque Terre, il CAI la Spezia e la L.I.L.T. (Lega Italiana Lotta ai Tumori), la Società Astronomica Lunae e il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico della Spezia, patrocinata dal Parco delle 5 Terre, ha organizzato una serata osservativo/divulgativa presso il Santuario di Nostra Signora di Montenero a Riomaggiore, che per la prima volta nella storia ha visto la presenza dei telescopi nel suo parco. L’escursione è stata condotta dal CAI La Spezia, nel contesto di un protocollo di collaborazione in cui si vuole coniugare l’escursionismo, la riscoperta del territorio con l’osservazione ai telescopi degli oggetti celesti. Alla manifestazione ha partecipato anche la Lilt (Lega Italiana Lotta ai tumori) per diffondere l’idea di un escursionismo come reinserimento socializzante del malato oncologico e di movimento fisico inteso come prevenzione.