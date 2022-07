Aumento di casi Covid in anziani vaccinati: lo studio

MeteoWeb

Sono stati rilevati un aumento dei ricoveri e dei decessi per SARS-CoV2 durante l’aumento della variante Omicron (B.1.1.529) nel Regno Unito nonostante la diminuzione dei casi e le ragioni non sono chiare. In uno studio osservazionale, i ricercatori hanno analizzato casi segnalati di SARS-CoV2, ricoveri e decessi durante la pandemia di COVID-19 nel Regno Unito. Sono state anche analizzate le variabili che possono influenzare i risultati, oltre all’efficacia del vaccino tra i soggetti di età ≥18 anni (dal 16 agosto 2021 al 27 marzo 2022).

Dei casi totali (n° 22.072.550), ricoveri (n°848.911) e decessi (n°175.070) dovuti a COVID-19 nel Regno Unito, il 51,3% dei casi (n°11.315.793), il 28,8% dei ricoveri (n°244.708) e il 16,4% dei decessi (n°28.659) si sono verificati durante l’aumento della variante Omicron. Confrontando il periodo dal 28 febbraio al 1 maggio 2022 con le 12 settimane precedenti, abbiamo osservato un aumento significativo del tasso di mortalità del caso e delle probabilità di ricovero.

Nello stesso periodo si è verificato un aumento significativo dei casi tra ≥50 anni di età e ricoveri, e sono stati osservati decessi tra gli over 75. L’efficacia del vaccino (VE) per la terza dose era negativa dal 20 dicembre 2021, con una percentuale significativamente aumentata di ricoveri e decessi per casi di SARS-CoV2 tra i vaccinati; e una percentuale ridotta di casi, ricoveri e decessi tra i non vaccinati. Le condizioni preesistenti erano presenti nel 95,6% di tutti i decessi COVID-19, con varie disparità etniche, di punteggio di privazione e tasso di vaccinazione rilevate che possono influire negativamente sull’ospedalizzazione e sui decessi tra i gruppi confrontati.

“Non c’è un’efficacia del vaccino distinguibile tra la popolazione di età ≥18 anni, vaccinata con la terza dose dall’inizio del picco della variante Omicron – concludono i ricercatori –. I dati su condizioni preesistenti, etnia, punteggio di deprivazione e disparità nel tasso di vaccinazione devono essere adeguati per valutare VE per ricoveri e decessi. L’aumento dei casi con un aumento significativo dei ricoveri e dei decessi tra la popolazione anziana durante l’aumento della variante di Omicron sottolinea la necessità di prevenire le infezioni negli anziani indipendentemente dallo stato vaccinale con protocolli di screening uniformi e misure protettive”.