Australia, SOS ambiente: flora e fauna mai così a rischio

Il rapporto quinquennale sullo Stato dell'Ambiente in Australia, redatto da un gruppo di 32 esperti, ha lanciato l'allarme: il Paese ha sofferto perdite catastrofiche di fauna nativa e di habitat, a causa di crescenti pressioni da cambiamento climatico, perdita di habitat, specie invasive, inquinamento ed estrazione di minerali, che hanno avuto un profondo impatto su ecosistemi già fragili. Il nuovo report documenta che l'Australia ha perso più mammiferi di tutti i continenti. Oltre l'80% delle quasi 400 specie di mammiferi del Paese non si trova in nessun altra parte del mondo. Le 39 specie di mammiferi scomparse dalla colonizzazione nel 1788 a ora, rappresentano il 39% di tutti i mammiferi estinti nel mondo.