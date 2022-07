Nelle balenottere comuni il segreto per il recupero dell’ecosistema antartico | VIDEO

MeteoWeb

È stato documentato che le balenottere comuni australi si nutrono in gran numero in zone di alimentazione ancestrale in Antartide per la prima volta da quando la caccia è stata vietata nel 1976. L’articolo, pubblicato su Scientific Reports, include la prima documentazione video di grandi gruppi di balenottere comuni che si nutrono vicino a Elephant Island, in Antartide. Gli autori suggeriscono che il recupero delle popolazioni di balenottere comuni potrebbe ripristinare i nutrienti dell’ecosistema marino e supportare il recupero di altri organismi marini.

Le balenottere comuni australi (Balaenoptera physalus quoyi) sono una sottospecie di balenottera comune, la seconda specie di balena più grande dopo la balenottera azzurra, che abita l’emisfero australe. Furono cacciate estensivamente durante il diciannovesimo secolo, in particolare intorno a specifici terreni di alimentazione in Antartide. Quando la caccia alla balenottera comune fu vietata nel 1976, si stima che fossero stati uccisi più di 700.000 individui e che fossero stati visti raramente nelle loro tradizionali regioni di alimentazione.

Helena Herr e colleghi hanno raccolto dati sull’abbondanza di balenottere comuni in Antartide utilizzando un’indagine in elicottero e registrazioni video durante due spedizioni nell’aprile 2018 e nel marzo 2019. Gli autori hanno stimato l’abbondanza di balenottere comuni sulla base di tutti gli avvistamenti di individui e gruppi lungo 3.251 chilometri di ricerca. Hanno registrato 100 gruppi di balenottere comuni con dimensioni del gruppo che vanno da uno a quattro individui e otto gruppi insolitamente grandi fino a 150 balene che sembravano nutrirsi attivamente. I precedenti casi osservati di alimentazione delle balenottere hanno coinvolto un massimo di tredici individui.

Gli autori hanno modellato la densità della popolazione di balenottere comuni nell’Antartico e prevedono una popolazione di 7.909 balenottere comuni per l’area totale di indagine, con una densità di 0,09 individui per chilometro quadrato, alta rispetto alle popolazioni di balenottere comuni in altre aree del mondo come la California meridionale (circa 0,003 balene per chilometro quadrato). Gli autori riportano un notevole hotspot di balenottere comuni intorno a Elephant Island con un’abbondanza prevista di 3.618 individui, o 0,21 balene per chilometro quadrato.

Gli autori suggeriscono che il recupero delle popolazioni di balenottere comuni potrebbe arricchire l’ecosistema marino dell’Antartico attraverso il riciclo dei nutrienti dall’alimentazione e dagli escrementi delle balene (noto come “pompa delle balene“) e, a sua volta, supportare la crescita crescente del fitoplancton e maggiori popolazioni di krill.