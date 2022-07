Beirut, crollati silos danneggiati da esplosione del 2020: la causa chicchi di grano fermentato

Una sezione degli enormi silos portuali per il grano di Beirut, distrutta dall'esplosione del 2020, è crollata in un'enorme nuvola di polvere domenica dopo un incendio durato una settimana, innescato da chicchi che avevano fermentato e preso fuoco nella calura estiva. Il blocco settentrionale dei silos è crollato dopo quella che sembrava un'esplosione, sollevando una spessa polvere grigia che ha avvolto la struttura iconica e il porto accanto a un'area residenziale. Non è stato immediatamente chiaro se qualcuno fosse rimasto ferito.

Assaad Haddad, direttore generale di Port Silo, ha dichiarato all'Associated Press che "tutto è sotto controllo", ma la situazione non si è ancora placata. Pochi minuti dopo, la polvere si è calmata e la calma è tornata. I silos giganti di 50 anni, alti 48 metri, hanno resistito alla forza dell'esplosione due anni fa, proteggendo efficacemente la parte occidentale di Beirut dall'esplosione che ha ucciso oltre 200 persone, ferito più di 6.000 e gravemente danneggiato interi quartieri. A luglio è scoppiato un incendio nel blocco nord dei silos a causa della fermentazione dei cereali.

I vigili del fuoco e i soldati dell'esercito libanese non sono stati in grado di spegnere il fuoco che continua a covare sotto la cenere da settimane, rilasciando cattivi odori nelle città vicine. La scorsa settimana i ministeri dell'ambiente e della salute hanno impartito istruzioni ai residenti che vivono vicino al porto di rimanere al chiuso in spazi ben ventilati. Emmanuel Durand, un ingegnere civile francese che si è offerto volontario per il team di esperti commissionato dal governo, ha detto all'AP che il blocco settentrionale del silo si è già ribaltato dal giorno dell'esplosione del 2020, ma l'ultimo incendio ha indebolito la sua fragile struttura, accelerando un possibile crollo.

Quando i chicchi in fermentazione si sono accesi all'inizio di luglio, i vigili del fuoco e i soldati libanesi hanno cercato di spegnere il fuoco con l'acqua, ma si sono ritirati dopo che l'umidità ha peggiorato la situazione. Il ministero dell'Interno ha dichiarato più di una settimana dopo che l'incendio si era propagato, dopo aver raggiunto alcuni cavi elettrici nelle vicinanze. I silos continuarono a bruciare sotto la cenere per settimane mentre l'odore del grano fermentato filtrava nei quartieri vicini. I residenti che erano sopravvissuti all'esplosione del 2020 hanno detto che il fuoco e l'odore hanno ricordato loro il trauma. La scorsa settimana i ministeri dell'ambiente e della salute hanno incaricato i residenti che vivono vicino al porto di rimanere al chiuso in spazi ben ventilati.

La Croce Rossa libanese ha distribuito maschere K-N95 a coloro che vivevano nelle vicinanze e i funzionari hanno ordinato ai vigili del fuoco e ai lavoratori portuali di stare lontano dalle immediate vicinanze dei silos.