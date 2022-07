Un nuovo studio, pubblicato su Proceedings of the National Academy of Sciences, condotto dagli scienziati della Colorado State University, ha riportato un evento interessante e suggestivo: tra luglio e settembre 2019, in Indonesia, si è verificato un raro episodio noto come "mare lattiginoso", o "mare di latte", uno spettacolare fenomeno oceanico provocato probabilmente dalla presenza di numerosi batteri bioluminescenti.