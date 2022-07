Una grossa biscia finisce in un profondo fosso ma viene salvata in Sila | FOTO e VIDEO

Un bellissimo esemplare adulto femmina di Biscia dal collare barrata (Natrix helvatica) di 166 cm di lunghezza è finita in un fosso profondo almeno tre metri, in un terreno agricolo di località Olivaro in agro di San Giovanni in Fiore. Il grosso serpente, aveva deposto pure le uova che a causa del forte irraggiamento solare diretto sono state trovate completamente disidratate. È stato un pastore della zona a segnalare a Gianluca Congi la presenza del rettile che non riusciva ad uscire, ragion per cui l’esperto è intervenuto e con non poche difficoltà ha provveduto tramite una scala, ad accedere nella profonda cavità del terreno al fine di trarre in salvo il serpente che rischiava di morire.