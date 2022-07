Nuovo volo suborbitale turistico per Blue Origin: annunciati i nomi dei membri dell'equipaggio NS-22

Blue Origin non ha mai rivelato quanto costa un biglietto per volare su New Shepard. La concorrente Virgin Galactic vende i posti a 450mila dollari. La maggior parte delle persone paga il biglietto di tasca propria, altri ricevono inviti, altri ancora ricevono sponsorizzazione: l'ultimo lancio del 4 giugno, ad esempio, includeva una persona sponsorizzata dall'organizzazione no profit Space For Humanity, che porta le persone nello Spazio gratuitamente, a seguito di una procedura di richiesta.