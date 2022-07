Bolzano: domani il disinnesco di una bomba della II Guerra Mondiale, 4.400 evacuati

Si terranno domani a Bolzano le operazioni di disinnesco della bomba d'aereo di fabbricazione americana risalente alla II Guerra Mondiale rinvenuta lo scorso 1° luglio durante scavi in via Alto Adige nell'ambito del cantiere WaltherPark. Gli evacuati saranno 4.383: come stabilisce l'ordinanza del sindaco Renzo Caramaschi, entro le ore 08:45, i residenti nella "zona rossa" dovranno temporaneamente lasciare le proprie abitazioni. Si tratta di coloro che abitano in un raggio di 468 metri dal luogo di ritrovamento dell'ordigno. Sia l'inizio delle operazioni, a cura del Genio militare (2° Reggimento Genio guastatori Alpino di Trento - Brigata Julia), che la conclusione, prevista entro le 12 circa, saranno segnalate dal suono delle sirene della protezione civile.