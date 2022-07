Boom della popolazione per uno degli uccelli più unici (e a rischio) del mondo

Il vagabondo delle pianure australiane (Pedionomus torquatus) siede da solo sul proprio ramo dell'albero evolutivo, essendo l'unica specie sopravvissuta della famiglia Pedionomidae, un'antica stirpe di uccelli che si è evoluta in Gondwana più di 100 milioni di anni fa. Un tempo abbondanti nelle praterie orientali dell'Australia, questi uccelli ora si trovano solo in piccole popolazioni frammentate. I numeri sono in così forte calo che questi uccelli sono elencati come in pericolo di estinzione nella Lista Rossa dell'IUCN e sia sotto il governo del Commonwealth che del Victoria. Sono anche classificati come priorità numero uno per l'azione di conservazione tra gli uccelli del mondo dalla Zoological Society of London.