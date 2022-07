Borghetto Earth Night, una stella per Cesare

MeteoWeb

L’associazione astrofili spezzini, in collaborazione con la onlus Amici di Cesare, Pro loco Ponte vecchio e il patrocinio del Comune di Borghetto di Vara, organizzano un importante evento di divulgazione astronomica nel fiorente borgo della Val di Vara. La manifestazione avrà inizio alle 18:30 presso il Bar tabacchi Conti con un dibattito sull’inquinamento luminoso, condotto da Giulio Scarfi, uno dei massimi esperti di questa forma di inquinamento. A seguire ci sarà la presentazione degli oggetti visibili durante la serata e apericena stellare presso il bar Conti, nella nuova piazza dei Carabinieri inaugurata da pochi giorni.

L’evento continuerà con l’osservazione ai telescopi presso il campo sportivo, dove grazie a cinque potenti telescopi si potrà osservare la Luna e i più luminosi oggetti del cielo profondo. Grazie alla sensibilità mostrata dal Comune di Borghetto nei confronti dell’inquinamento luminoso, tutte le luci del campo sportivo e del parco verranno spente per permettere una miglior visione ai telescopi. L’evento è gratuito e aperto a tutti senza prenotazione.

La serata osservativa è inserita nel contesto della notte bianca del paese: alle 20 spettacolo con gli sbandieratori di Levanto per le vie del paese, a seguire musica e feste in piazza. Tutte le offerte raccolte durante la serata verranno devolute alla onlus Amici di Cesare.