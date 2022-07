Burioni, che vergogna: “body shaming” a una ragazza su Twitter! Fermate quest’uomo…

MeteoWeb

Roberto Burioni è ormai senza limiti nelle sue clamorose e arroganti posizioni ultra-vax sui social network: nelle scorse ore si è reso protagonista di un incredibile episodio di body shaming ai danni di una ragazza su Twitter colpevole di non volersi vaccinare. La ragazza, infatti, ringraziava il parlamentare dlela Lega Bazzaro per aver dichiarato pubblicamente che non avrebbe fatto la quarta dose del vaccino (ma non ha fatto in realtà neanche le prime tre), e Burioni risponde prendendo in giro l’immagine della ragazza.

Quando pensavamo che avesse toccato il fondo sparlando dei bambini, evidentemente ci sbagliavamo. E’ possibile che un così noto personaggio pubblico non si renda conto di quanto siano pericolosi questi comportamenti? Non resta che augurarsi che qualcuno lo fermi, per evitare che faccia danni sempre più gravi…