Cala l'allerta ghiaccio in Val Ferret: stop alle evacuazioni

E' diminuita la criticità idrogeologica 'gialla' per temporali, e di conseguenza in Val Ferret sono diminuite anche le misure preventive di protezione civile necessarie ai piedi del ghiacciaio di Planpincieux , monitorato dal 2013. Il report di allertamento redatto da Fondazione montagna sicura per il comune di Courmayeur riguarda ora infatti uno scenario con un volume di ghiaccio a potenziale crollo di 60-80 mila metri cubi, inferiore rispetto a quello da 400 mila metri cubi considerato martedì e mercoledì.

Dopo due notti termina quindi l'evacuazione di alcune case e la deviazione (dalle ore 22 alle 8) del traffico su una strada secondaria. Come pianificato in base all'attuale scenario, l'ordinanza valida dal pomeriggio di giovedì prevede quindi restrizioni minori: il divieto di transito, pedonale e veicolare, lungo la strada interpoderale per Rochefort e quello di accesso a un'area limitata - e priva di edifici - di territorio. Il comune precisa in una nota che sul "restante territorio di Courmayeur tutte le attività turistico ricettive e sportive procedono normalmente".