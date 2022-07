Caldo: "a rischio 4,5 milioni di anziani, SOS città roventi"

"Rischio colpi di calore per 4,5 milioni di anziani over 80 alle prese con il balzo delle temperature oltre i 35 gradi e vere e proprie bolle di aria torrida e afa nelle città dove le aree dominate da cemento e asfalto sono più estese": è quanto emerge dall’analisi dell’Unione europea delle cooperative (Uecoop) su dati Istat in riferimento all’ultima ondata di calore "che sta avvolgendo l’Italia in una bolla rovente con sempre più città dove l’allarme caldo raggiunge il massimo livello con il bollino rosso".