Il caldo intenso che nelle ultime settimane ha spadroneggiato in particolare sulla parte occidentale e centrale dell'Europa si sposta sui Balcani, dove da oggi e per i prossimi giorni sono previste temperature tra i +35°C e i +40°C, con picchi fino a +44°C. Le alte temperature stanno favorendo incendi in Slovenia, Croazia, Serbia, Montenegro, ma finora sono sotto controllo.