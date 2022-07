Caldo estremo in Europa e non solo: Giugno 2022 è stato il 3° più caldo a livello globale

MeteoWeb

Copernicus Climate Change Service (C3S), implementato dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine per conto della Commissione europea, con il finanziamento dell’UE, pubblica regolarmente bollettini climatici mensili che riportano i cambiamenti osservati nella temperatura dell’aria superficiale globale, nella copertura del ghiaccio marino e nelle variabili idrologiche. Tutti i risultati comunicati sono basati su analisi generate da computer utilizzando miliardi di misurazioni provenienti da satelliti, navi, aerei e stazioni meteorologiche di tutto il mondo.

Gli highlight delle temperature di giugno 2022

La temperatura globale media di giugno 2022 è stata di 0.31°C più elevata rispetto alla media registrata tra il 1991 e il 2020, rendendolo così il terzo giugno più caldo di sempre

L’Europa nel suo insieme ha segnato il secondo giugno più caldo mai registrato, con temperature superiori alla media di circa 1.6°C

Temperature estreme si sono verificate in Spagna, Francia e Italia; temperature superiori alla media sono state registrate anche in Cina, Giappone e Stati Uniti

Temperature più fredde rispetto alla media sono state rilevate in Groenlandia e nella maggior parte del Sud America.

Copernicus Climate Change Service (C3S) riferisce di regioni che hanno sperimentato lunghi periodi di temperature eccezionalmente elevate. Tra queste, zone dell’Europa meridionale in Spagna, Italia e Francia, così come zone settentrionali della Cina e del Giappone, dove l’ondata di calore ha superato i record locali. Nel complesso, il servizio C3S riferisce inoltre che l’atmosfera di giugno ha iniziato a riscaldarsi in superficie nelle aree extratropicali dell’emisfero settentrionale, dove questi eventi si sono verificati, a partire dagli inizi degli anni ‘70 a una velocità doppia rispetto a quanto avvenga in tutto il mondo.

Nonostante queste ondate di calore in zone dell’Europa e dell’Asia siano fuori dalla norma, si tratta di eventi non inaspettati. In linea con i dati presentati nell’ultimo IPCC Assessment Report, vi è un aumento nella frequenza e nell’intensità delle ondate di caldo: una crescita, secondo l’IPCC, da attribuire al cambiamento climatico causato dall’uomo e destinata ad aumentare in futuro per via del riscaldamento globale. Le ondate di calore, definibili come un periodo esteso di elevate temperature rispetto alle condizioni previste per l’area e per il periodo dell’anno presi in esame, possono comportare problemi di vario tipo per la saluta umana come spossatezza, grave disidratazione e rischi maggiori per persone affette da malattie croniche.

Forti ondate di calore tendono a verificarsi in aree piuttosto estese, che spesso comprendono più paesi alla volta, così come una serie di diversi periodi di caldo. L’Europa sud-occidentale, dopo aver sperimentato il primo periodo caldo nella seconda metà di maggio, è stata colpita da un ulteriore periodo di temperature eccezionalmente elevate quattro settimane dopo, raggiungendo il picco il 17 giugno. Questi periodi sono in netto contrasto con le temperature eccezionalmente fredde registrate nella regione ai primi di aprile 2022 e con le minime meno accentuate rilevate nello stesso mese in Spagna. Le temperature di giugno sono scese rapidamente dopo aver raggiunto la massima di giugno 2022, mentre l’ondata di calore si propaga ulteriormente in direzione est e nord. Questa regione ha sperimentato lunghi periodi caldi, per esempio nel 2003 e nel 2017. Tuttavia, complessivamente, giugno 2022 è stato il terzo più caldo per questa regione europea.

Il direttore del Copernicus Climate Change Service, Carlo Buontempo, ha affermato: “Nei prossimi anni si prevedono ondate di calore – sempre più frequenti e forti – simili a quelle osservate quest’anno in Europa e oltre. È di particolare importanza rendere pubblici dei dati affidabili, così da permettere a chiunque di monitorare queste tendenze e prepararsi al meglio a ciò che ci attende.”

Le mappe e i valori dei dati citati riguardanti le temperature provengono dal set di dati ERA5 di ECMWF Copernicus Climate Change Service. Le medie regionali per la temperatura nella regione europea si riferiscono solo alla terraferma con i seguenti limiti di longitudine/latitudine: 25W-40E, 34N-72N.

Le mappe e i valori dei dati citati riguardanti il ghiaccio marino provengono da una combinazione di informazioni provenienti da ERA5, così come da EUMETSAT OSI SAF Sea Ice Index v2.1, Sea Ice Concentration CDR/ICDR v2, mentre i dati urgenti vengono forniti su richiesta da OSI SAF.

C3S ha accolto la raccomandazione della World Meteorological Organisation (WMO) di prendere a riferimento il periodo più recente degli ultimi 30 anni per il calcolo delle medie climatiche e, di conseguenza, ha aggiornato – sulla base del periodo 1991-2020 – i bollettini climatici C3S che interessano il periodo da gennaio 2021 in poi. Numeri e grafici relativi al nuovo periodo e a quello precedente (1981-2010) sono forniti per trasparenza.

La temperatura dell’aria superficiale

Nel giugno 2022, le temperature sono state superiori alla media 1991-2020 in gran parte dell’Europa, con le parti meridionali del continente dalla penisola iberica attraverso la Francia e l’Italia più colpite. Le temperature massime giornaliere in Spagna, Francia e Italia hanno superato i +40°C e il caldo estremo ha peggiorato le condizioni di siccità in corso nel bacino del fiume Po. Numerosi record di temperatura di giugno sono stati battuti in Francia e Spagna, con Biarritz, in Francia, e San Sebastián, in Spagna, come due ottimi esempi. Questo caldo si è esteso anche al Nord Africa, dove la Tunisia ha eguagliato il suo record di temperatura mensile. Inoltre, a Banaknel nord della Norvegia è stata registrata una temperatura massima giornaliera di +32,5°C che, se confermata, rappresenterebbe un nuovo record di giugno per l’area in cui è situata. Nonostante questi eventi da record, la temperatura media mensile per l’Europa non è stata la più calda mai registrata. Al contrario, si sono registrate temperature più basse della media nella Russia occidentale, nella Turchia centrale, nelle aree occidentali della penisola iberica e in Irlanda.

Temperature superiori alla media sono state riscontrate anche in tutta la Siberia e in gran parte dell’Asia, dove le ondate di caldo nella Cina centrale e settentrionale hanno portato a un aumento della domanda di elettricità. Temperature superiori a +35°C sono state registrate per cinque giorni di seguito a Tokyo, in Giappone, un record. In Nord America, le temperature elevate si sono verificate in Texas, con Houston che ha affrontato il giugno più caldo mai registrato. Anche San Antonio ha sofferto questo caldo estremo. Anche il Medio Oriente ha registrato temperature superiori alla media. Le temperature erano inoltre molto più elevate della media su gran parte dell’Antartide e sul mare di Weddell. Altre regioni con temperature superiori alla media includevano il Canada settentrionale, l’Africa centrale e l’Australia occidentale.

Giugno 2022 ha fatto registrare temperature molto più fredde della media in Groenlandia, gran parte del Sud America e in particolare Argentina, Africa meridionale e in tutta l’Australia orientale. Le temperature erano al di sotto della media 1991-2020 anche in diverse altre regioni terrestri, tra cui l’Africa nord-occidentale e piccole parti dell’Asia orientale.

Le temperature dell’aria vicino alla superficie sono state miste su parti di tutti i principali bacini oceanici. Temperature superiori alla media si sono verificate soprattutto nel Pacifico nord-orientale e nell’Atlantico meridionale, mentre le temperature dell’aria marina al di sotto della media si trovavano nel Pacifico orientale tropicale e subtropicale meridionale, indicativo del persistere delle condizioni di La Niña. Temperature al di sotto della media sono state riscontrate anche nell’Oceano Indiano meridionale a sud del Madagascar e dell’Australia.

Copertura del ghiaccio marino

L’estensione media mensile del ghiaccio marino artico nel giugno 2022 ha raggiunto 11,2 milioni di km quadrati,0,3 milioni di km quadrati (o 3%) al di sotto della media 1991-2020 per giugno. Questo valore è al 12° posto più basso per giugno nel record satellitare, che inizia nel 1979. Pur classificandosi al 12° posto più basso, l’entità dell’anomalia di giugno 2022 è solo leggermente inferiore ai valori registrati in altri sette anni (dal 5° all’11° più basso) dal 2006. La misura più bassa di giugno si è verificata nel 2016, con un valore di circa il 6% inferiore alla media.

Nel giugno 2022, l’estensione del ghiaccio marino antartico ha raggiunto in media 12,6 milioni di km quadrati,1,2 milioni di km quadrati (9%) al di sotto della media 1991-2020 per giugno. Questa è la misura più bassa per giugno nella registrazione di dati satellitari di 44 anni, ma è solo leggermente inferiore al valore di giugno 2019 (il secondo più basso).

Precipitazioni, umidità relativa e umidità del suolo

Nel giugno 2022, gran parte dell’Europa ha registrato precipitazioni inferiori alla media.

Secondo tutti e tre gli indicatori, condizioni più asciutte della media sono state registrate nel Regno Unito, in Irlanda, in Italia e in una vasta regione che si estende dai Balcani settentrionali all’Europa orientale e alla Russia nord-occidentale. Condizioni simili si sono verificate su gran parte della penisola iberica, dove hanno facilitato la diffusione e l’intensificazione degli incendi. Nella Pianura Padana, nel nord Italia, la perdurante siccità colpisce i trasporti fluviali, l’agricoltura e la gestione dell’energia. Al contrario, le precipitazioni sono state superiori alla media nel nord-ovest dell’Iberia, alleviando localmente le condizioni di siccità, gran parte della Francia, dell’Islanda, delle regioni dell’Europa centrale, della Russia occidentale, dei Balcani meridionali e della Turchia; in alcuni casi (Turchia – Mar Nero, Turchia – Burdur Ankara, Austria ) forti piogge hanno provocato inondazioni. Le condizioni sono state costantemente più umide della media in tutte queste regioni, ad eccezione della Francia, dove persiste l’umidità del suolo e l’umidità relativa, così come in gran parte della Scandinavia, che sta ancora registrando suoli più umidi della media da aprile e maggio.