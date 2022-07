Eccezionale ondata di caldo in Francia: oggi punte di oltre +40°C, situazione "critica" per gli incendi

A causa dell'eccezionale ondata di caldo prevista, oggi è allerta "arancione" per 38 dipartimenti francesi, la maggior parte sulla costa atlantica: le situazioni più critiche sono attese in Aquitania, Occitania, valle del Rodano e Provenza con massime che ieri erano comprese tra +35°C e i +39°C, con punte locali di +40°C. Le massime in queste regioni dovrebbero raggiungere e superare localmente i +40°C oggi. Secondo Météo-France, il servizio nazionale meteorologico francese, il caldo si estenderà anche verso il Nord-Ovest, con picco lunedì.