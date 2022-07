Caldo, Francia da record: a Parigi superati i 40°C per la terza volta nella storia

Record di temperatura anche oggi in Francia, dove a Parigi si sono raggiunti i +40,5°C, superando la soglia dei 40 per la terza volta nella storia. Il record di calore è stato registrato dalla più vecchia stazione meteo di Francia, Paris Montsouris. Prima d'ora solo una volta era stato peggio, nel 2019, quando erano registrati +42,6°C. Alle 15 di oggi e per la terza volta dal 1872 la stazione meteo del 14° arrondissement ha superato la linea dei 40, mentre alle 16 la aveva temperatura raggiunta i 40,5°C.