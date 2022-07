L'ondata di caldo che arroventa l’Europa occidentale, stabilendo un nuovo record nazionale nel Regno Unito, dove mai prima di oggi le temperature avevano raggiunto i +40°C, non risparmia neanche la Germania. Oggi è stato il giorno più caldo dell'anno finora nel Paese. Nella città di Emsdetten, in Nordreno-Vestfalia, sono stati registrati +40°C. Poche ore prima il record era stato stabilito a Duisburg-Baerl, sempre in Nordreno-Vestfalia, con +39,3°C.