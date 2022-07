Caldo e incendi in Francia: punte di +40°C, incendi vicino Bordeaux e Avignone

In Francia i vigili del fuoco continuano a lottare contro 2 incendi boschivi. Il primo, nel dipartimento di Gironda, vicino Bordeaux, ha distrutto oltre 5mila ettari e oltre 10mila persone sono evacuate da martedì, il secondo divampa vicino Avignone. I dipartimenti in allerta arancione per il caldo sono 14, soprattutto nel Sud e nel Sud/Ovest del Paese.