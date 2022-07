Caldo in Portogallo: almeno 10 grossi incendi attivi, 2.500 ettari di macchia distrutta | FOTO

MeteoWeb

Dallo stato di massima allerta allo stato di emergenza: il Portogallo è assediato da temperature molto alte, con tendenza al rialzo nel corso della settimana. Sono almeno 10 i grossi incendi attivi in tutto il territorio continentale, per un totale di 2.500 ettari di macchia distrutta: migliaia di vigili del fuoco sono impegnati a combattere le fiamme con centinaia di mezzi terrestri e una decina di Canadair, due dei quali giunti dalla Spagna nell’ambito del Meccanismo di protezione civile dell’UE. Il presidente della Repubblica, Marcelo Rebelo de Sousa, ha cancellato il suo viaggio a New York, presso il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite, e ha trascorso parte della domenica presso il centro operativo della Protezione civile, a Lisbona. Il primo ministro, Antonio Costa, ha rinviato una visita ufficiale in Mozambico e oggi visiterà, insieme ai ministri degli Interni e dell’Ambiente, le province di Coimbra e Viseu, tra le più colpite.