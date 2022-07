Troppo caldo sulla Marmolada, crolla ampio seracco di ghiaccio: morti e feriti | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Un ampio seracco di ghiaccio è crollato sulla Marmolada: il distacco, secondo le prime informazioni del Soccorso alpino, si sarebbe verificato nei pressi di Punta Rocca, lungo l’itinerario di salita della via normale per raggiungere la vetta. Nell’immediato sono state attivate tutte le stazioni del soccorso alpino della zona e almeno 5 elicotteri ed unità cinofile si sono recate nella zona. Proprio ieri sulla Marmolada era stato raggiunto il record delle temperature, con circa 10 gradi in vetta.

Vittime e feriti

“Vi sono cinque morti tra le persone travolte dal distacco del seracco. I feriti sono otto, di cui due risultano in condizioni gravi“. Lo riferisce il 118 del Veneto. Diciotto persone che si trovano sopra l’area del crollo saranno evacuate dal Soccorso alpino. Ma purtroppo il bilancio delle vittime e dei feriti è ancora provvisorio. La valanga di neve, ghiaccio e roccia nel suo passaggio ha coinvolto diverse cordate, alcune travolte: non si sa ancora il numero definitivo di alpinisti coinvolti, riporta una nota del Soccorso Alpino Veneto. I feriti sono ricoverati in più ospedali.

Sono in corso ricerche con uomini del Soccorso alpino e cinque elicotteri di Veneto e Trentino. E’ stato chiesto anche l’intervento dei droni per la ricerca dei dispersi. Secondo le prime informazioni, il distacco sarebbe avvenuto nel tratto che porta da Pian dei Fiacconi a Punta Penia per la via normale alla vetta della Marmolada.

I soccorsi

“Operazioni in corso per grossa valanga in Marmolada – si legge in una nota stampa della provincia di Trento –. Sono in corso le operazioni di soccorso in Marmolada dove nel primo pomeriggio si è verificata una valanga di ghiaccio di grosse dimensioni. Sono rimasti coinvolti alcuni escursionisti ed il bilancio sarebbe pesante. Il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti sta raggiungendo Canazei dove è stato allestito un punto operativo“.

Gruppi di persone, rimaste illese, sono stati accompagnati a valle dai soccorritori. Fino ad ora gli elicotteri hanno portato in quota personale del Soccorso alpino e Unità cinofile da tutto il Trentino per fare una bonifica della valanga. La situazione è pericolosa perché c’è il rischio di ulteriori crolli. Un elicottero è stato attrezzato con la campana Recco, un’apparecchiatura che permette di ricercare chiunque sia in difficoltà in zone aperte.

Notizia in aggiornamento