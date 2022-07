Caldo ad alta quota in Piemonte: quasi +5°C a 4.500 metri sul Monte Rosa

Continuano a salire le temperature anche in altissima quota in Piemonte: ai 4.554 metri della Capanna Margherita, rifugio sulle cime del Monte Rosa, il termometro ha segnato i +4,9°C, otto decimi in più rispetto al massimo registrato tre giorni fa. Ieri, sabato 16 luglio, si era fermato a +3,1°C. Il record risale all’11 settembre 2018, quando sul Monte Rosa si sono toccati +8,5°C.