Caldo, temperature alte sulle rotaie: rallenta la Metro2 di Milano

Atm rende noto che "per precauzione" i treni della Linea 2 della metropolitana di Milano "stanno viaggiando a velocità ridotta sui tratti all'aperto, dove rete elettrica e rotaie sono esposte a temperature critiche". Il tratto interessato si snoda per alcune stazioni sia a est, verso Cologno e Gessate e a ovest verso Assago. I rallentamenti non hanno determinato finora forti disagi, ma non è escluso che si riflettano a intermittenza su tutte le altre reti. "Considerate maggiori tempi di viaggio - scrive Atm sui social -. La nostra attenzione è massima: siamo impegnati per garantire il servizio in sicurezza tenendo costantemente sotto controllo le temperature in diversi punti della rete".