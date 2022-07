Caldo record in Giappone: giugno 2022 il più rovente di sempre in 44 prefetture

MeteoWeb

Secondo quanto riportato dall’Agenzia meteorologica nazionale, in Giappone giugno 2022 è stato il mese di giugno più caldo della storia in 44 delle 47 prefetture del Paese, mentre in 8 di queste è stato superato il record assoluto mai registrato in estate. Il rialzo termico, registrato principalmente alla fine del mese scorso dai 914 siti di osservazione nazionali, è giunto in concomitanza con la brusca interruzione della stagione della piogge, con una media di oltre 4°C in più rispetto alla norma.

L’ondata di caldo ha fatto registrare un forte aumento del numero di persone ricoverate in ospedale per malori: solo a Tokyo sono state 1.517, con età compresa tra i 40 e i 99 anni. I decessi confermati dall’ufficio sanitario della prefettura di Tokyo sono stati 17.