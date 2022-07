Il Regno Unito si prepara all'arrivo del caldo estremo: possibili record assoluti per la stagione estiva

Allerta meteo codice rosso a partire da domenica nel Regno Unito, in previsione dell'arrivo dell'ondata di caldo che sta già colpendo molti Paesi dell'Europa continentale: l'avviso è stato diramato oggi dal Met Office , l'agenzia meteorologica britannica, a seguito di una riunione governativa preparatoria del comitato delle emergenze Cobra presieduto nella circostanza dal Ministro dell'Ufficio di Gabinetto del governo uscente di Boris Johnson, Kit Malthouse.

L'allerta riguarda in particolare il territorio dell'Inghilterra, dove tra lunedì e martedì sono previste massime sopra i +35°C dall'area di Londra, alle Midlands, alle regioni di Manchester e York più a Nord. Non si escludono picchi oltre +40°C, con possibili record assoluti nazionali per la stagione estiva da quando vengono effettuate le rilevazioni.