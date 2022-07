Caldo storico nel Regno Unito: superati per la prima volta +40°C

L'ondata di caldo che sta colpendo l’Europa occidentale continua a frantumare record nel Regno Unito, dove per la prima volta in assoluto è stata superata la soglia dei +40°C. La conferma arriva dal Met Office, il servizio meteorologico britannico. “Per la prima volta in assoluto, i +40°C sono stati provvisoriamente superati nel Regno Unito. Londra Heathrow ha riportato una temperatura di +40,2°C alle 12:50 di oggi”, si legge in un tweet del Met Office. “Le temperature stanno ancora salendo in molte località”.