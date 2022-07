Super caldo nel Regno Unito: si scioglie la pista della base aerea di Brize Norton

La Royal Air Force britannica ha interrotto i voli presso la sua base aerea di Brize Norton nell'Oxfordshire, la base più grande dell'Aeronautica britannica, dopo che il caldo ha sciolto la pista , riferisce Sky News, citando una fonte militare. Sky News ha aggiunto che sono stati attuati piani per garantire che non vi fosse alcun impatto sulle operazioni.

La notizia arriva mentre il Regno Unito fa i conti con una forte ondata di caldo che potrebbe portare temperature di +40-41°C! Il Met Office ha emesso un’allerta rossa per caldo estremo per oggi e domani, mentre quella odierna è già la giornata più calda in assoluto per il Galles.