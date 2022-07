Allerta in Spagna: domani il Paese iberico affronterà il picco della nuova ondata di caldo. Sono previste temperature massime che supereranno i +40°C in varie zone del Paese e raggiungeranno anche i +45°C in alcuni centri. L'Agenzia statale meteorologica spagnola Aemet ha attivato due allarmi rossi per temperature fino a +45°C nella valle della Guadiana e nell'entroterra di Siviglia. Secondo Cayetano Torres, portavoce dell'Aemet, si tratta di un'ondata di caldo "molto insolita", che "sta già battendo record" perché, ad esempio, la temperatura massima raggiunta nelle due ondate di caldo del 2021 è stata di quasi +40°C. Le condizioni estreme, ha proseguito l'esperto, allenteranno la presa lunedì, a causa "dell'ingresso di una perturbazione nella parte occidentale della penisola, che determinerà un calo significativo della colonnina di mercurio in tutta la parte occidentale tra i 6 e gli 8 gradi".