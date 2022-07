Sembrava che Pedro Sánchez avesse voluto sottolineare solo l'ovvio: ovvero che era senza cravatta. Ma quello che voleva era in realtà lanciare un messaggio di risparmio energetico, poiché non indossare la cravatta dà meno calore a chi la utilizza e, quindi, consente di abbassare l'aria condizionata. Il concetto è stato espresso così dal Presidente spagnolo, durante la sua apparizione per fare il punto sul corso politico che si sta chiudendo: “E prima di concludere vorrei che voi vedeste che non indosso la cravatta; ciò significa che tutti possiamo risparmiare anche dal punto di vista energetico e ho chiesto ai ministri, a tutti i funzionari pubblici e al settore privato, se non l'hanno già fatto, che quando non è necessario, non indossino la cravatta, perché così ci troveremo anche di fronte al risparmio energetico tanto necessario nel nostro Paese”, ha detto.

Le critiche alla proposta di togliere la cravatta non si sono fatte attendere. Il PP non solo ha bocciato il provvedimento, ma ha anche criticato il fatto che il presidente si sia recato in elicottero alla base di Torrejón de Ardoz per prendere l'aereo con cui stava per iniziare un giro nei Balcani occidentali. Questo è il testo che è stato divulgato dalle fonti di PP: “Pedro Sánchez, dopo essere stato ispirato dal governo di José Luis Rodríguez Zapatero a chiedere agli spagnoli di togliersi le cravatte in cerca di risparmio energetico, è salito a bordo di un elicottero per percorrere i 25,8 chilometri che collegano il Palacio de la Moncloa e la base aerea di Torrejón. Il viaggio è iniziato alle 14:02 (50 minuti dopo aver terminato il suo discorso pubblico) e ha risparmiato al Presidente del Governo solo 10 minuti rispetto allo stesso trasferimento effettuato su strada. Quindi ha avuto tutto il tempo per viaggiare in macchina, spendendo circa 5 litri di gasolio e non i circa 180 chili di kerosene bruciati nei Super Puma dell'Aeronautica”.

Più duro Santiago Abascal, leader di Vox, solo pochi dopo che uno dei principali asset del suo partito, Macarena Olona, ​​ha lasciato la politica per motivi medici che non ha spiegato. “Non è che non ho la cravatta. È che non c'è vergogna in coloro che cercano di nascondere l'inflazione che rovina gli spagnoli con dibattiti stupidi ", ha scritto su Twitter.