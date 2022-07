Caldo Europa, in Svezia la temperatura più alta dal 1947: +37,2°C a Malilla

Ieri, giovedì 21 luglio, è stato “il giorno più caldo in Svezia dal 1947” e “anche il terzo giorno più caldo” mai avuto nel Paese: lo comunica l’Istituto Meteorologico e Idrologico Svedese (SMHI). “Giovedì 21 luglio, in Svezia sono state riportate le temperature più alte dal 1947. La più calda è stata Malilla nello Smaland con +37,2°C, che è a meno di un grado dall'attuale record di caldo svedese. Per la provincia di Ostergotland, ad Harsnas è stato registrato un nuovo record di calore di +37,0°C. Alcune stazioni hanno battuto i loro record di caldo specificamente per il mese di luglio”, spiega l’SMHI.

Moltissime località nel sud del Paese hanno registrato temperature di +35-37°C: raggiunti +35°C anche nella capitale Stoccolma.

Temperature massime più alte del 21 luglio 2022 in Svezia |Credit: SMHI

Il terzo giorno più caldo

“Il 21 luglio 2022 è il terzo giorno più caldo che abbiamo misurato finora in Svezia, almeno in termini di temperature massime più elevate. Esaminando l'intera rete di stazioni, alcune stazioni hanno riportato +39-41°C nel 1933 e nel 1947. Tuttavia, questi record non sono accettati perché le stazioni avevano una protezione dalle radiazioni insufficiente”, spiega l’Istituto Meteorologico e Idrologico Svedese.

Dopo il super caldo di ieri, in molte zone è seguita una notte tropicale, cioè con una temperatura minima che non scende sotto i +20°C. “A Norrkoping, la temperatura non è scesa al di sotto di +21,4°C, che è la temperatura notturna più alta registrata lì”, afferma l’SMHI.

Responsabile di queste temperature la forte ondata di caldo che dall’Africa ha risalito l’Europa occidentale, inglobando prima Penisola Iberica e Francia fino al Regno Unito, abbattendo moltissimi record di temperatura, anche nazionali, poi l’Europa centrale, con record anche in Germania e Belgio, e infine il Nord Europa, con temperature eccezionalmente elevate in Svezia e Danimarca.