Giorno più caldo dell’anno in Veneto: fino a +37°C, +11°C sulla Marmolada

Il Veneto ha vissuto oggi quella che finora è la giornata più calda dell'anno, con massime di +36-37°C. In molte altre città e centri minori della fascia centrale i termometri hanno sfiorato i +34-35°C. Tuttavia, nessun record battuto per il mese di luglio, anche se l'apice del caldo è atteso per il fine settimana. In montagna, registrati +27°C a Cortina e +11°C ai 3.200 metri di Punta Rocca, sulla Marmolada, dove il 3 luglio si è verificato il distacco del seracco del ghiacciaio.