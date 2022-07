Cambiamenti climatici, mercato del lavoro e il futuro della disuguaglianza di genere

Per spiegare come i cambiamenti climatici possano influenzare la disponibilità di manodopera e, in particolare, come possano influenzare il divario retributivo di genere, un recente studio condotto dai ricercatori di CMCC@Ca'Foscari e di RFF-CMCC European Institute on Economics and the Environment (EIEE) ne ha esaminato gli impatti sul lavoro femminile in Sudafrica. Lo studio, pubblicato sulla rivista Climate and Development, ha analizzato gli impatti dei cambiamenti climatici sulla disponibilità di forza lavoro delle donne, soprattutto in settori ad alta esposizione al calore come l'agricoltura e l'edilizia nei Paesi in via di sviluppo, e sul divario retributivo tra lavoratori e lavoratrici, in ambienti esterni e interni.