Non ha responsabilità il medico di medicina generale in riferimento alla morte di Emanuele Calligaris, il carabiniere deceduto lo scorso anno, 11 giorni dopo la somministrazione del vaccino anti-Covid di AstraZeneca: è quanto emerso dal decreto di archiviazione disposto dal Gip di Udine Mariariosa Persico, che ha accolto la richiesta del pm Lucia Terzariol. “Ora stiamo valutando l’accesso al Fondo per i danni da vaccino e la contestazione alla società produttrice,” ha spiegato il legale della famiglia del militare, l’avvocato Roberto Mete.