Carburanti: prezzi in calo

Forte rimbalzo delle quotazioni internazionali dei prodotti raffinati venerdì, in particolare per quanto riguarda il gasolio, dopo una settimana di cali praticamente ininterrotti. Secondo Staffetta Quotidiana, i prezzi dei carburanti sono in discesa, con la notevole eccezione del Gnl: la media nazionale dei prezzi praticati della benzina in self service scende sotto 2,06 euro/litro, gasolio a 2,02. Brent a 111 dollari.

Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, IP e Tamoil hanno ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati del gasolio.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 2,058 euro/litro (-10 millesimi, compagnie 2,064, pompe bianche 2,036), diesel a 2,022 euro/litro (-13, compagnie 2,025, pompe bianche 2,015). Benzina servito a 2,191 euro/litro (-6, compagnie 2,236, pompe bianche 2,103), diesel a 2,157 euro/litro (-11, compagnie 2,200, pompe bianche 2,073). Gpl servito a 0,825 euro/litro (-2, compagnie 0,834, pompe bianche 0,814), metano servito a 1,865 euro/kg (-20, compagnie 1,987, pompe bianche 1,848), Gnl 2,036 euro/kg (+75, compagnie 2,019 euro/kg, pompe bianche 2,048 euro/kg).