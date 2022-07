Carburanti, prezzi in calo

MeteoWeb

Quotazioni internazionali a picco ieri, sulla scia dell’aumento delle scorte sia in Europa che negli Usa. Secondo Staffetta Quotidiana, i riflessi iniziano a vedersi anche sui prezzi dei carburanti alla pompa: la media nazionale dei prezzi praticati della benzina in self service scende sotto 2,07 euro/litro, il gasolio a 2,035. Brent a 108 dollari.

Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Eni e Q8 hanno ridotto di due cent/litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 2,068 euro/litro (-2 millesimi, compagnie 2,065, pompe bianche 2,052), diesel a 2,035 euro/litro (-2, compagnie 2,038, pompe bianche 2,028). Benzina servito a 2,197 euro/litro (-5, compagnie 2,245, pompe bianche 2,108), diesel a 2,168 euro/litro (-5, compagnie 2,213, pompe bianche 2,084). Gpl servito a 0,827 euro/litro (invariato, compagnie 0,836, pompe bianche 0,816), metano servito a 1,885 euro/kg (-2, compagnie 1,909, pompe bianche 1,866), Gnl 1,961 euro/kg (+3, compagnie 1,963 euro/kg, pompe bianche 1,953 euro/kg).