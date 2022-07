Il principale produttore statunitense di GNL chiede l’esenzione dalle norme anti-inquinamento

MeteoWeb

Cheniere Energy Inc., principale esportatore statunitense di gas naturale liquefatto (GNL), ha chiesto all’amministrazione Biden di esentarla dai limiti alle emissioni di inquinanti cancerogeni, sostenendo che la costringerebbero a chiudere per un lungo periodo e metterebbero in pericolo gli sforzi del Paese per aumentare le forniture all’Europa, secondo alcuni documenti esaminati da Reuters.

La richiesta pone uno scomodo dilemma all’amministrazione del Presidente Joe Biden mentre cerca di bilanciare gli sforzi per ridurre l’inquinamento dell’industria dei combustibili fossili con le promesse di aiutare gli alleati europei a tagliare i legami energetici con Mosca per l’invasione dell’Ucraina. Una risposta negativa a Cheniere potrebbe bloccare la maggior parte delle esportazioni americane di GNL per mesi o anni, mentre accogliere la sua richiesta significherebbe emissioni continue di inquinanti tossici nei quartieri poveri e delle minoranze che Biden ha promesso di proteggere.

Secondo quanto riportato da Reuters, le autorità di regolamentazione del Texas hanno già concesso all’imponente impianto di GNL di Cheniere alla periferia della città di Corpus Christi, sulla costa del Golfo, un pass per il superamento dei limiti di emissione di altri inquinanti.

In discussione è una regola ai sensi del Clean Air Act degli Stati Uniti, chiamata National Emissions Standards for Hazardous Pollutants (NESHAP), che impone limiti alle emissioni di agenti cancerogeni noti, come la formaldeide e il benzene, dalle turbine a combustione stazionarie. L’Agenzia per la protezione dell’ambiente (EPA) ha annunciato a febbraio che a partire da agosto la norma si applicherà a due tipi di turbine a gas che erano state escluse dal regolamento per quasi due decenni.

Le turbine a gas emettono formaldeide e altri inquinanti pericolosi attraverso una trasformazione chimica che avviene quando il metano è surriscaldato. Circa 250 turbine a gas statunitensi saranno soggette alla regola, secondo un elenco dell’EPA che mostra che Cheniere è l’unica azienda di GNL che utilizza questo tipo di turbine e le cui strutture saranno interessate.

La società con sede a Houston, che rappresenta circa il 50% delle forniture statunitensi del carburante super-raffreddato, questa primavera ha dichiarato all’EPA in una serie di e-mail che i suoi due impianti GNL in Louisiana e Texas utilizzano un design unico della turbina che non può essere facilmente equipaggiato con controlli dell’inquinamento. Un’e-mail di Cheniere del 9 marzo, inviata a funzionari dell’EPA, riporta che il lavoro di progettazione e ingegneria per valutare la fattibilità del retrofit di tutte le 62 turbine presso le sue strutture richiederebbe probabilmente “diversi anni”, rendendo impossibile soddisfare in tempo lo standard federale sull’inquinamento.

La società ha chiesto all’EPA di revocare la sua decisione di sottoporre le turbine a gas alla regola NESHAP o di esentare il progetto specifico utilizzato da Cheniere, secondo i documenti. I rappresentanti dell’azienda si sono successivamente incontrati con esponenti dell’EPA per discutere la questione, secondo i documenti. “In questo momento non abbiamo preso la decisione di revocare la sospensione o di emettere un’esenzione”, ha affermato l’EPA in una nota.