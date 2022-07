Cina, allerta caldo: oggi punte di +40°C in 4 province

Oggi l'Osservatorio nazionale cinese ha emesso un'allerta arancione per temperature elevate, in quanto le intense ondate di calore persistono in molte regioni del Paese. Durante le ore diurne di oggi, si prevede che Zhejiang, Fujian, Jiangxi, Hunan, Guangdong, Guangxi, Chongqing, Hubei e parti di Guizhou, Sichuan, Jiangsu, Anhui, Mongolia Interna e Xinjiang registreranno temperature di oltre +35°C, ha sottolineato il Centro Meteorologico nazionale. Le temperature in alcune parti di Zhejiang, Fujian, Jiangxi e Xinjiang potrebbero superare i +40°C.