Stazione spaziale Tiangong: il "Palazzo Celeste" si allarga, lanciato il 2° modulo

La Cina ha lanciato oggi il 2° dei 3 moduli della sua stazione spaziale Tiangong , "Palazzo Celeste", attualmente in costruzione. L'emittente statale CCTV ha trasmesso in diretta le immagini dalla base di Wenchang, sull'isola Hainan, nel Sud della Cina: il razzo Long March 5B, porterà in orbita il modulo Wentian , senza equipaggio a bordo. Ad attendere il secondo modulo (il lancio del 3° è previsto ad ottobre) 3 taikonauti, in orbita dall'inizio di giugno: Chen Dong, Liu Yang e Cai Xuzhe.

Wentian è sia un modulo scientifico che un'area per espandere lo spazio abitativo a bordo della piccola stazione spaziale. Include cabine per esperimenti per eseguire studi scientifici, insieme a più dormitori per gli astronauti, per consentire il passaggio di consegne dell'equipaggio. Una volta che il modulo sarà pronto, Tiangong potrà ospitare temporaneamente fino a 6 membri dell'equipaggio.