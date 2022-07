La Cina vuole usare la Luna per difendere la Terra dagli asteroidi

Secondo gli scienziati coinvolti nel progetto, Pechino potrebbe estendere il sistema di difesa planetario che sta costruendo in Cina fino alla Luna e oltre, per proteggere la Terra da potenziali impatti di asteroidi. Wu Weiren, chief design officer del programma di esplorazione lunare cinese, ha affermato che il nuovo piano include l'invio in orbita attorno alla Luna di tre proto-satelliti carichi di carburante e armi a energia direzionale. Inoltre, saranno costruiti due telescopi ottici ai poli Sud e Nord della Luna, che aiuteranno a osservare il cielo per rilevare eventuali minacce in transito, in particolare gli asteroidi che si avvicinano al nostro pianeta dall'angolo cieco opposto al Sole.