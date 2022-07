Clamoroso furto di benzina a Reggio Calabria: si sbloccano le pompe del self-service, centinaia in coda nella notte

MeteoWeb

Un clamoroso furto di benzina è stato perpetuato nella notte tra 29 e 30 giugno ai danni della stazione di servizio ENI di Reggio Calabria gestita da Massimo Masucci, molto conosciuta in città e posizionata nei pressi dell’Aeroporto dello Stretto, nel quartiere di Ravagnese. A causa dei continui salti di corrente provocati dai lavori pubblici in corso nel quartiere, infatti, intorno alle 22:00 di mercoledì sera le pompe del self-service si sono sbloccate ed è partito il tam-tam con il passaparola in città. I primi ad accorgersene hanno avvisato amici e parenti, e in poche ore centinaia di persone si sono riversate a fare il pieno gratis. Adesso, però, sono stati tutti denunciati, a meno che non tornino presso la colonnina a saldare il debito dovuto.

La benzina sta diventando ormai un bene di lusso visto l’aumento vertiginoso dei prezzi, ma questo non significa poterla rubare allegramente come è accaduto a Reggio Calabria. I gestori della colonnina, infatti, hanno consegnato ai Carabinieri le immagini delle 27 telecamere che stanno consentendo l’identificazione dei ladri. Il furto complessivo ammonta a quasi 20 mila euro.