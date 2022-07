Clima: Biden potrebbe dichiarare lo stato di emergenza nei prossimi giorni

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden potrebbe dichiarare lo stato di emergenza climatica nazionale già questa settimana nel tentativo di salvare la sua agenda sul tema: lo riporta il Washington Post che cita fonti anonime. Secondo il quotidiano il presidente stava prendendo in considerazione la mossa drastica dopo che il senatore Joe Manchin ha detto che non avrebbe sostenuto i piani dell'amministrazione per aumentare la spesa per le questioni ambientali.