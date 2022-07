Clima: mai così poca pioggia in Gran Bretagna dal 1976

E' da quasi mezzo secolo che l'Inghilterra non ha visto così poca pioggia come quest'anno. Lo rivelano i dati elaborati dal Met Office britannico fra gennaio e giugno di quest'anno, secondo cui il primo semestre del 2022 risulta essere la stagione più secca (o almeno meno piovosa) rilevata sull'isola dal lontano 1976. I dati, come riporta oggi la Bbc, sono stati analizzati dal National Drought Group, un consesso di specialisti incaricato di studiare soluzioni in caso di emergenze legate al clima secco.